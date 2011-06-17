Скандал навколо Чернігівської СЕС: Шкребень подає до суду

Брехнею і цинічною провокацією називає депутат Чернігівської обласної ради 5-го скликання Роман ШКРЕБЕНЬ поширену в деяких ЗМІ інформацію про його нібито причетність до громадського руху чернігівських підприємців проти так званої місцевої санепідеммафії.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Р.ШКРЕБЕНЯ.

«Категорично заявляю: вчорашня заява, яка було поширено нібито від мого імені, є відвертою брехнею. У мене немає прес-служби, яка б могла поширювати подібні заяви, я не очолюю ніяких суспільних чи політичних рухів і я не займаюся підприємницькою діяльністю», - заявляє Р.ШКРЕБЕНЬ.

За його словами, «все це брудні технології, і моє ім`я було незаконно використане однією зі сторін конфлікту навколо Чернігівської СЕС і його керівника».

У зв`язку з цим Р.ШКРЕБЕНЬ має намір звернутися до суду з позовом про визнання інформації недостовірною, її спростування і відшкодування шкоди сторонами конфлікту.