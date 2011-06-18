Кількість відпочивальників у Криму наближається до мільйона

75% номерного фонду оздоровниць і готелів Криму вже продано на літо. Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим – міністр курортів і туризму АРК Георгій ПСАРЬОВ.

“Сьогодні в Криму вже продано на все літо 75% номерного фонду наших оздоровниць і готелів. Але відпочити в Криму можливо – місця ще є», - сказав він. За його словами, при цьому загалом цінова політика, незважаючи на подорожчання продуктів та інших ресурсів, залишилася на рівні минулого року.

Як зазначив Г.ПСАРЬОВ, найкращі показники демонструють готелі, що пройшли категоризацію, в яких навіть у зимовий і весняний період було непогане завантаження. Зокрема, на початок року в Криму було всього 15 готелів 3-х, 4-х зірок. На сьогодні – 27 готелів 3-х, 4-х зірок, крім того, з`явився перший п`ятизірковий готель – у Ялті. «До кінця року кількість «зіркових» готелів досягне 50», - зазначив Г.ПСАРЬОВ.

Як повідомив він, на сьогодні в Криму понад 500 пляжів. При цьому, якщо в 2009 році безплатним був 61 пляж, у 2010 р. - 91 пляж, то на сьогодні на півострові 207 безплатних пляжів.

За словами Г.ПСАРЬОВА, Крим тепер стає популярним для відпочинку цілий рік. «У нас із цього року відсутнє поняття початок сезону - з 1 травня або з 1 червня, як це було раніше, - ми почали сезон із 1 січня й плануємо закінчити 31 грудня», - зазначив він.

За його даними, за підсумками першого кварталу ц.р. доходи від курортної сфери в Криму зросли на третину, а завантаження санаторіїв взимку було на чверть більше, ніж минулого року. “Ми задоволені й підсумками весняного сезону: нам вдалося прийняти більше туристів, ніж минулого року, майже на 5%. При цьому зростання відбулося саме за рахунок організованих туристів, тобто тих, хто прибув до Криму за путівками. Таких туристів на 1 червня стало на 25 тисяч більше, ніж минулого року – 205 тисяч туристів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності країни серед числа організованих туристів у весняний період», - сказав Г.ПСАРЬОВ.

За його даними, всього за підсумками зимового й весняного курортних сезонів у Криму відпочили понад 900 тисяч туристів. Станом на 17 червня, кількість тих, що відпочили в Криму, становить 925 тис. осіб. У туристичному потоці як і раніше переважають туристи з України – 73%, Росії – 20%, Білорусі – 2,5%, Прибалтики – 1,5%, а також туристи з Польщі, Німеччини, Чехії та країн Азії.