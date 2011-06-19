Директор школи подав до суду на 9-класників за зрив уроку

У Севастополі суд за заявою директора школи ухвалив рішення стосовно 9-класників за зрив уроку.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю міського управління міліції, в кінці минулого навчального року в Нахімовський районний відділ УМВС України в місті Севастополі звернулася директор однієї з шкіл району з проханням кваліфікувати дії учнів 9 класу школи, які зірвали урок. За підсумками проведеної оперуповноваженими кримінальній міліції у справах дітей Нахімовського райвідділу міліції перевірки за даним фактом було встановлено, що в 9 класі проходив урок хімії. Кілька учнів вирішили відсвяткувати закінчення навчального року своєрідно – зірвавши урок.

Як стало відомо, до події семеро підлітків підготувалося заздалегідь. Принесли гітару, і коли до класу увійшов вчитель, хлопці завели матерні частушки. Щоб не відставати від однокласників, декілька дівчаток пустилося в танок. А наприкінці один з хлопців дістав сигарети і закурив. Всі свої дії учні знімали на мобільний телефон. Як встановили співробітники міліції, потім відеоролик виклали в Інтернет.

Коли про випадок, що стався дізналися батьки, вони не могли повірити, що їхні діти можуть так поводитися. Всі підлітки з благополучних сімей. Після проведеної співробітниками міліції роботи, всі діти розкаялися. Проте батьків усіх правопорушників притягають до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дітей.

Крім того, 16-річні підлітки самостійно понесуть покарання за двома статтями Кримінального кодексу - дрібне хуліганство і куріння в громадських місцях. Відносно них суд вже виніс ухвалу. Одному з підлітків призначено штраф, двох - попередив.