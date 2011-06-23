Янукович: напівсировинні товари мають поступитися високим технологіям

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Україна і Йорданія мають серйозні перспективи у торгівельно-економічному співробітництві, зокрема у військово-технічній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час українсько-йорданських переговорів у розширеному складі, що проходять у Києві під головуванням Президента України та короля Йорданії АБДАЛЛИ ІІ.

В.ЯНУКОВИЧ висловив впевненість, що нинішній візит короля Йорданії сприятиме подальшому взаєморозумінню та розвитку відносин між Україною та Йорданією.

Президент України зазначив, що наші країни мають багато спільних культурно-гуманітарних зв’язків та спільні погляди в питаннях міжнародної політики.

Також, за словами В.ЯНУКОВИЧА, результати нинішнього візиту короля Йорданії до України стануть підґрунтям для заснування повноцінного дипломатичного представництва цієї країни в Україні.

На думку Президента України, активізації співробітництва в економічній сфері має сприяти діяльність на постійній основі спільної двосторонньої комісії з торгівельно-економічного співробітництва. «Саме цей орган має сприяти переорієнтації нашого співробітництва з обміну сировинними та напівсировинними товарами на співробітництво у високотехнологічних сферах», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, з цією метою необхідно вжити заходів для проведення якнайшвидше другого засідання цієї комісії, яке має відбутися в столиці Йорданії Аммані.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що найбільш перспективними сферами двостороннього співробітництва є енергетика, авіабудування, кораблебудування, транспортна сфера, високі технології та військово-технічне співробітництво.

Президент України запропонував доручити урядам обох країн напередодні засідання комісії опрацювати сфери подальшого поглиблення торгівельно-економічної співпраці, коло можливих спільних проектів та план їх реалізації.