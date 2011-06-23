Пункти прийому металобрухту розташовуються поблизу кладовищ

Спецінспекція Кіровограда констатує, що в місті щомісяця з’являється новий незаконний пункт прийому металобрухту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на офіційному сайта Кіровоградської міської ради.

Значно зросла кількість пунктів, розташованих безпосередньо поблизу кладовищ. Працівники спецінспекції неодноразово виявляли надпиляні металеві огорожі навколо могил, підготовлені крадіями «під знос». Нелегальні пункти прийому металобрухту розташовані переважно в приватних секторах, деякі з них діють відкрито, з рекламною вивіскою.

За даними начальника міської спецінспекції Віктора ІВАНОВА, всього на території Кіровограда нараховується більше 70 незаконних пунктів, де приймають брухт.

Раніше В.ІВАНОВ вже звинувачував керівництво міськвідділу міліції у бездіяльності щодо існування підпільного металевого бізнесу.