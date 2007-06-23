Погода на 23 - 27 червня

23 червня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. Вночі у західних областях, вдень в Україні, крім східних областей та Приазов"я, очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, при грозах місцями шквали 15-20 м/с, в Карпатах пориви вітру до 25 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°, на півдні та сході місцями 30-33°, у західних областях 21-26°. На Закарпатті: короткочасний дощ, гроза; температура вночі 14-19°, вдень 22-27° (в горах вночі 8-13°, вдень 14-19°).

Як повідомили УНІАН Укргідрометцентрі, 24-25 червня буде мінлива хмарність. Короткочасні дощі (вночі 24 червня у південній частині місцями невеликі), грози, в окремих районах град, 25 червня у західних областях, а вдень у західній половині без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, при грозах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°, 24 червня у західних областях місцями 17-20°, у південній частині вночі 16-21°, вдень 24 червня 26-31°, 25 червня 23-28°. На Закарпатті: 24 червня короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, 25 червня без опадів, температура вночі 12-17°, вдень 24 червня 21-26°, 25 червня 25-30° (в горах вночі 8-13°, вдень 14-19°).

26-27 червня: 26 червня переважно без опадів, лише у західних, а вдень місцями і в північних областях короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-15°, на півдні та місцями на заході країни 16-21°; вдень 25-30°, на південному заході до 33°, у західних та східних областях 22-27°. 27 червня на більшій частині України короткочасні дощі, грози, лише вночі у східній половині переважно без опадів. Температура у західних та північних вночі 10-15°, вдень 19-25°; на решті території вночі 16-22°, вдень 27-33°. На Закарпатті: короткочасний дощ, гроза (вдень 27 червня місцями); температура 26 червня вночі 15-20°, вдень 22-28° (в горах вночі 10-15°, вдень 15-20°); 27 червня вночі 10-15°, вдень 19-24° (в горах вночі 6-11°, вдень 12-17°).

У м.Києві та області 23 червня буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, під час грози поривчастий. Температура у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°; по області вночі 12-17°, вдень 24-29°.

24-25 червня очікується мінлива хмарність. Короткочасні дощі (вночі 25 червня невеликі), грози, в окремих районах град, вдень 25 червня без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.

26 червня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, 27 червня короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 11-16°, вдень 26 червня 25-30°, 27 червня 20-25°.