Порушено справу про невиплату зарплати в'язням колонії

Прокуратура Волинської області порушила кримінальну справу стосовно службових осіб Маневицької виправної колонії № 42 Державного департаменту України з питань виконання покарань за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 364 та ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Як повідомив старший помічник прокурора області з питань нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням свободи громадян, Олексій РЕШЕТНИК, вказані службові особи з метою створення благополучної ситуації із виплати заробітної плати засудженим, які були переведені для відбування покарання на дільницю соціальної реабілітації, зловживаючи службовим становищем, у 2010 році склали завідомо неправдиві документи про надходження у касу колонії грошових коштів та їх виплату.

Внаслідок таких протиправних дій засудженим у 2010 році не виплачено заробітну плату на загальну суму 61015,34 грн. У справі триває досудове слідство.