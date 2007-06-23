Блок Тимошенко вимагає від Ющенка не віддавати ”Дніпроенерго” Ахметову

Блок Юлії Тимошенко звертається до Президента України з вимогою негайно зупинити розпродаж урядом стратегічних економічних об’єктів держави.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на заяву, поширену БЮТ.

"В нестримному бажанні особистої наживи, чиновники уряду ЯНУКОВИЧА готові продати всі державні підприємства гуртом", - стверджує БЮТ.

"Після успішної оборудки з "Луганськтепловозом", за фактом продажу якого прокуратурою було відкрито кримінальну справу на черзі була спроба продати "Укртелеком". За умови продажу "Укртелекому" - монополіста у сфері електронного зв’язку в державі, незахищені прошарки українського населення: інваліди, ветерани війни, звичайні пенсіонери назавжди втратили б можливість користуватися телефоном", - наголошують у блоці.

У заяві йдеться, що за останні місяці своєї діяльності Кабмін робить все можливе, щоб зосередити у своїй власності та власності своїх близьких соратників найбільш привабливі економічні об’єкти.

Яскравим свідченням цього БЮТ називає останнє рішення уряду, який надав можливість одній з найбільших енергетичних компаній України "Дніпроенерго" здійснити додаткову емісію акцій.

"В результаті такої оборудки частка власності держави впаде з 76% до 50%. У цьому випадку, частка власності компаній, які контролюються відомим мільярдером-регіоналом АХМЕТОВИМ фактично отримують контроль над управлінням "Дніпроенерго", - заявляє БЮТ.

План фактичного викрадення з державної власності "Дніпроенерго", за версією блоку, передбачає скуповування боргів цієї компанії перед іншими особами на суму 200 млн. дол. США та обмін цих боргів на 26% капіталу "Дніпроенерго" у межах додаткової емісії.

За інформацією БЮТ, при цьому єдиним покупцем 26% "Дніпроенерго" планується що буде компанія "Donetsk Fuel & Energy Company", яка належить Ринату АХМЕТОВУ.

"При успішному проведенні цієї оборудки держава втрачає близько 500 млн. дол. США, а також контроль над однією з головних енергетичних компаній України", - йдеться в заяві.

У зв’язку з цим, БЮТ звертається до Президента Віктора ЮЩЕНКА з вимогою "негайно зупинити злочинців, які цинічно розпродують стратегічні економічні об’єкти держави".

"Ми вимагаємо притягнути до кримінальної відповідальності чиновників уряду ЯНУКОВИЧА, які своїми діями ставлять під загрозу енергетичну безпеку України", - йдеться в заяві.