ЮНЕСКО - проти «відновлення» Десятинної церкви у Києві

Спільна моніторингова місія ЮНЕСКО та ІКОМОС, котра вивчила стан збереження пам`яток світового значення в Україні, виступила з негативними рекомендаціями щодо планів української влади збудувати храм на місці фундаменту Десятинної церкви.

Про це УНІАН повідомили в Громадській організації «Збережи старий Київ».

"Не існує повної документації щодо оригінальної будівлі (Десятинної церкви), збудованої в 11 столітті і кілька разів перебудованої", - йдеться у тексті висновків моніторингової місії, представлених на 35-й сесії Комітету з охорони всесвітньої спадщини.

"Таке будівництво змінить лінію горизонту існуючого міського ландшафту, і може вплинути на візуальну цілісність та визначну світову цінність об`єкту (буферної зони Софії Київської")", - підкреслюють експерти ЮНЕСКО та ІКОМОС.

Комітет зі всесвітньої спадщини складається з 21 країни, котрих вибирає генеральна асамблея країн-учасниць Конвенції з охорони культурної спадщини. Комітет відповідає за впровадження Конвенції, контролює виконання Конвенції та розподіляє фінансову допомогу.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року було оголошено бліц-конкурс на визначення кращої містобудівної, культурної, архітектурної та мистецької концепції консервації та сучасної музеєфікації автентичних залишків церкви Богородиці (Десятинної), пам`ятки археології національного значення «Місто Володимира – дитинець стародавнього Києва з фундаментами Десятинної церкви» із створенням архітектурного ансамблю з можливістю екскурсійного відвідування, відправлення релігійних потреб громадян та проведення протокольних заходів.

19 травня переможцями оголошеного конкурсу стали два проекти, які набрали однакову кількість голосів журі. Їх було вирішено об’єднати.

Одна з концепцій-переможниць, яку представив архітектор Андрій МИРГОРОДСЬКИЙ, передбачає музеєфікацію залишків історичного фундаменту, зведення скляного покриття над ним зі спорудженням каплички біля входу з боку Пейзажної алеї та відбудову ротонди за музеєм.

Інша концепція-переможниця, запропонована архітектором Ольгою КРУГЛЯК, передбачає потужну забудову на місці Десятинної церкви, а саме зведення важкого храму-“панцирника” зразка Х століття на підмурках Десятинної церкви.

Як відомо, 27 травня голова Політичної ради «Нашої України» Валентин Наливайченко направив звернення до Генерального директора ЮНЕСКО Іріни Бокової з проханням втрутитися в ситуацію і силами цієї міжнародної організації "вплинути на владу міста, щоб зупинити варварські дії структур, про які досі правоохоронні органи країни замовчують інформацію".﻿