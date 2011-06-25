МВС відряджає до Криму 500 бійців внутрішніх військ

29 червня відбудеться відправка військово-оперативного резерву Київського гарнізону Внутрішніх військ МВС України до Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Внутрішніх військ, восьмий рік поспіль Внутрішні війська надаватимуть допомогу місцевим органам внутрішніх справ у підтриманні порядку під час курортного сезону в Криму.

Для відправлення військовослужбовців виділено окремий потяг.

Близько 500 військовослужбовців разом із спецзасобами та службовими собаками будуть впродовж курортного періоду охороняти громадський порядок і АРК та на півдні України.