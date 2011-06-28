Втрата США рейтингу "AAA" загрожує мільярдними збитками

Інвестори, які вкладають кошти в американський ринок держоблігацій, можуть втратити до 100 мільярдів доларів, якщо найбільша світова економіка втратить найвищий рейтинг "AAA". Так вважають експерти дослідницького підрозділу компанії McGraw-Hill Companies, яка володіє міжнародним рейтинговим агентством Standard & Poor`s.

Як повідомляє видання Financial Times з посиланням на думку експертів, пониження рейтингу, яке може вилитися в зростання прибутковості держоблігацій і пониження їх вартості, також може підвищити процентні витрати Мінфіну США на щорічне обслуговування одного трильйона дефіциту бюджету на 2,3-3,75 мільярда доларів на рік.

"Якщо Standard & Poor`s або інше велике рейтингове агентство знизить рейтинг США, US Treasuries можуть впасти в ціні. Це падіння може досягати 100 мільярдів доларів", - зазначили стратеги S&P Valuation and Risk Strategies.

Раніше все три найбільших міжнародних рейтингових агентства - Moody`s Investors Service, Standard & Poor`s і Fitch - попереджали про вірогідність негативних рейтингових дій щодо США, якщо стеля держборгу країни не буде вчасно підвищена, нагадує РІА "Новости".

США 16 травня перевищили стелю держборгу, визначену конгресом торік на рівні 14,3 трильйонів доларів. Тепер адміністрація має кілька тижнів, щоб уникнути дефолту, який може статися вже після 2 серпня, якщо конгрес не проголосує за підвищення рівня стелі.

Члени конгресу, переважно республіканці, відмовляються розглядати питання про підвищення стелі держборгу, заявляючи, що адміністрація, пропонуючи його підвищити, повинна представити водночас і план зниження видатків на держуправління.

Білий дім пропонує підвищити стелю держборгу на 2,4 трильйона доларів.