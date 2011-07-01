Футболістові, який збив на смерть жінку з дітьми, додали ще 2,5 роки

Захисникові ФК «Севастополь» 25-річному Владиславу Піскуну, який збив на смерть жінку і її двох дочок, сьогодні вирок - 9 років позбавлення волі. Про це повідомляє "Сегодня".

Раніше лихачеві вже виносили вирок — 6,5 років, але прокуратура і потерпілі добилися перегляду справи. У результаті додали 2,5 роки. «Це у зв'язку з тим що Піскун не компенсував збиток, який з нього насправді ніхто не вимагав. Але ж потерпілі відмовлялися брати у нього гроші, вони це в суді підтвердили!», - обурюється адвокат футболіста Олександр Рудь.

Захист збирається опротестовувати вирок - подавати касаційну скаргу до Вищого спеціалізованого суду. Адвокат потерпілих Анатолій Єременко на питання, чи задоволені його клієнти відповів: "Переварюють. Думаю, так. Піскун говорив, що гроші на поховання дав, а зараз виявилось, що їх зібрали люди, щоб допомогти потерпілим», - заявив Єременко, підкресливши, що матеріальних компенсацій його клієнти вимагати не будуть"