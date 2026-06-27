У Польщі затримали українця через погрози Навроцькому: що йому загрожує

36-річного громадянина України підозрюють у публічних погрозах на адресу президента Польщі Кароля Навроцького.

У Польщі правоохоронці затримали 36-річного громадянина України, якого підозрюють у публічних погрозах на адресу президента країни Кароля Навроцького.

Чоловікові можуть висунути обвинувачення за статтею Кримінального кодексу Польщі, яка передбачає відповідальність за образу конституційного органу держави, повідомляє Polsat News.

За інформацією поліції, увагу правоохоронців привернули висловлювання, опубліковані на одному з інтернет-каналів. До поліції надійшли матеріали із записом онлайн-розмови, під час якої, за даними слідства, лунали погрози на адресу глави польської держави.

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Як повідомила представниця поліції Анна Баран, після отримання інформації правоохоронці оперативно встановили місцеперебування підозрюваного.

"Слідчі затримали 36-річного чоловіка, який через інтернет публічно висловлював погрози на адресу президента Польщі", – зазначила вона.

У суботу затриманого доставили до прокуратури, де йому мають оголосити підозру.

За попередніми даними, чоловікові інкримінують образу конституційного органу Республіки Польща у зв'язку з погрозами на адресу президента. Таке правопорушення передбачене статтею 226 Кримінального кодексу Польщі.

Україна і Польща - останні дипломатичні скандали

Як повідомляв УНІАН, раніше голова польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що рішення президента Польщі Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла є неадекватним.

Сам Навроцький пояснив своє рішення позбавити президента Зеленського ордена Білого Орла.

"Ми знаємо, що таке війна і боротьба за незалежність. Ми знаємо, що таке пострадянська, а сьогодні й російська загроза. Але ми – горда нація, і в нас є свій больовий поріг, коли йдеться про питання, що стосуються нас і наших союзників", – сказав він.

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