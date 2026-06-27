В Україні створили морський безпілотник, який може нести ударні дрони, ракети та кулемет

MOBIDIK має шість модифікацій, які вже існують і використовуються.

На українсько-скандинавській конференції DIH Naval Forge 2026 українська компанія "Аварід" представила новий морський безпілотник MOBIDIK. Він може оснащуватися дронами класу middle strike та ракетами-дронами, пише "Мілітарний".

Керівник "Аварід" розповів журналістам, що MOBIDIK має шість модифікацій, які вже існують і використовуються. За його словами, вже незабаром морські дрони передадуть українським військовим для виконання бойових завдань.

Зазначається, що автономність роботи MOBIDIK становить до 120 годин, а запас ходу – до 1400 км. Максимальна швидкість дрона становить 65 км/год, а морехідність зберігається при хвилях висотою до 1,2 метра.

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Керівник "Аварід" поділився з журналістами, що новий дрон у версії MD-1 може оснащуватися п’ятьма дронами-перехоплювачами авіаційного типу для створення морського рубежу ППО. Версія MD-2 має аналогічне призначення, але передбачає використання восьми дронів-перехоплювачів квадрокоптерного типу.

Версія MD-3 вже передбачає інтеграцію ударних дронів типу middle strike MORRIGAN власного виробництва компанії. Вони призначені для ураження кораблів, прибережних об’єктів та засобів розвідки на середній дистанції.

Версія MD-4 є платформою для запуску реактивного ударного безпілотника, призначеного для ураження цілей високого пріоритету на стратегічній дальності.

Модифікація MD-5 оснащена кулеметно-ракетним озброєнням і призначена для ураження повітряних та надводних цілей. Дрон у цій версії може нести дві ракети Р-73, AIM-9 або їхні аналоги, а також бойовий модуль з великокаліберним кулеметом Browning M2.

Модифікація MD-6 є штурмовою платформою, яка одночасно слугує носієм ударних FPV-дронів і оснащена бойовою частиною вагою 300 кілограмів. Вона призначена для ураження великих надводних цілей та припортової інфраструктури.

За словами керівника "Аваріда", наразі компанія вже завершила розробку морських безпілотників і переходить до стандартизації та серійного виробництва.

Україна хоче змінити тактику використання морських дронів у Чорному морі

Раніше командир підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України з позивним Найнт розповів, що Україна хоче, щоб її морські дрони затримували комерційні судна в Чорному морі, а не знищували їх.

За словами Найнта, зараз розробляється нова концепція використання морських дронів, які його підрозділ застосовує в операціях у Чорному морі.

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