Вчені за допомогою ШІ вперше прочитали 2000-річний сувій, який був знищений Везувієм

Віртуальне розгортання сувоїв розпочалося з комп’ютерної томографії.

Вчені віртуально відтворили папірусний сувій, який згорів і обвуглився під час виверження вулкана Везувій майже 2000 років тому. Дослідники частково розшифрували його зміст, пише CNN.

Зазначається, що сувій PHerc. 1667 є одним із сотень, знайдених у давньоримському місті Геркуланум. Він був похований під вулканічним попелом під час виверження Везувію в 79 році.

У виданні нагадали, що сувої були виявлені італійським фермером у XVIII столітті. Він знайшов їх під шаром бруду та попелу у віллі, яка, як вважають, колись належала тестю Юлія Цезаря.

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Сувої згоріли настільки сильно, що перетворилися на вугілля. Вони надзвичайно крихкі, через що вчені не змогли фізично розгорнути їх.

У 2023 році професор інформатики Університету Кентуккі Брент Сілс, а також підприємці Нет Фрідман і Деніел Гросс запустили проєкт "Везувійський виклик" з метою спонукати дослідників з усього світу спробувати розшифрувати сувої, віртуально розгорнувши та декодувавши їх.

Віртуальне розгортання сувоїв розпочалося з комп’ютерної томографії кожного згорнутого й деформованого папірусу. Простеживши за вигинами шарів на знімках, вчені віртуально розгладжують сувої та вивчають їх за допомогою передового штучного інтелекту, навченого розпізнавати чорнило на сторінці.

В останні роки дослідникам вдалося досягти успіхів. Нещодавно ж учасники проєкту заявили, що вони досягли "історичного прориву".

Вперше вченим вдалося повністю розгорнути один сувій, розкривши ділянку тексту довжиною майже 1,5 метра, що складається з 20 стовпців.

"Протягом майже двох тисячоліть багато з цих текстів збереглися фізично, але залишалися недоступними для вивчення. Сьогодні – після багатьох років міждисциплінарної роботи, що поєднувала передові технології візуалізації, штучний інтелект, академічні дослідження та конкурс інновацій – ми нарешті можемо їх прочитати", – розповів Сілс.

Доцент кафедри папірології Неаполітанського університету імені Федеріко II Федеріка Ніколарді, яка очолила команду папірологів, зазначила, що цей сувій вважався повністю нечитабельним.

"Хоча було видно кілька окремих літер, перекриваючі шари ускладнювали читання, і сувою було присвоєно нульовий бал за читабельністю. Але тепер, завдяки віртуальному розгортанню, ми можемо простежити безперервні міркування, що проходять у кількох стовпцях. Це революційний прорив", – зазначила вона.

Ніколарді додала, що почерк і текст у сувої дозволяють припустити, що цей артефакт датується II століттям до нашої ери або кінцем III століття до нашої ери. Вона підкреслила, що PHerc. 1667 є єдиною частиною колись цілісного сувою, яка збереглася.

За словами дослідників, текст являє собою філософське міркування про етику, мистецтво та людську поведінку, яке, ймовірно, відображає стоїчну думку. У ньому обговорюється стоїчне поняття "хорме" (horme), або імпульс, причому невідомий автор, мабуть, застерігає, що нездатність контролювати свою поведінку може призвести до згубної пристрасті або відхилення від поставлених цілей.

Ще одне відкриття

Крім того, команда оголосила про відкриття, зроблене в обвуглених шарах іншого сувою – PHerc. 139. Дослідники змогли розібрати слова: "Філодем, "Про богів", книга 8".

Це вперше підтверджує, що "Про богів" складалася з серії щонайменше восьми книг грецького філософа. Раніше була відома лише перша книга.

Вчені розгорнули сувій PHerc. 172

Нагадаємо, що в травні 2025 року вчені віртуально "розгорнули" стародавній сувій PHerc. 172, який також згорів і обвуглився під час виверження вулкана Везувій. Так дослідники виявили раніше невідомий твір Філодема, епікурейського філософа першого століття до нашої ери.

Ідентифікація сувою PHerc. 172 відкрила раніше невідомий трактат Філодема, який називається "Про пороки та протилежні їм чесноти, про те, хто вони і про що". За словами вчених, цей твір є дослідженням того, як жити доброчесно, уникаючи пороків.

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