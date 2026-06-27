Недорогі iPhone 18 та iPhone 18e можуть розчарувати фанатів: у чому причина

Базові моделі цієї лінійки матимуть по 9 ГБ пам’яті, чого може не вистачити для найкращих функцій iOS 27 та Apple Intelligence.

Apple готує для лінійки iPhone 18 набагато менш вражаюче оновлення оперативної пам'яті, ніж очікувалося раніше. І це вже викликає питання щодо того, як базові моделі будуть справлятися з майбутніми функціями iOS 27 та Apple Intelligence, пише Phone Arena.

За інформацією джерела, базові моделі iPhone 18 та 18e отримають лише 9 ГБ оперативної пам'яті. Це означає лише невеликий приріст порівняно з 8 ГБ в iPhone 17, хоча раніше очікувалося, що всі моделі iPhone 18 отримають 12 ГБ оперативної пам'яті.

Зазначається, що інженери Apple досягли такого обсягу завдяки нетиповій конфігурації з шести чипів по 1,5 ГБ. При цьому дорожчі версії – iPhone 18 Pro та 18 Pro Max – все ще мають отримати 12 ГБ ОЗУ, як і торішні Pro-моделі.

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Головна проблема полягає в тому, що в iOS 27 для роботи найкраших функцій ШІ, включаючи оновлену Siri, потрібно щонайменше 12 ГБ оперативної пам’яті. У результаті базові моделі iPhone 18 можуть виявитися апаратно обмеженими у використанні вимогливих алгоритмів штучного інтелекту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple збирається "урізати" iPhone 18 заради економії, наблизивши його до iPhone 18e. Зміни торкнуться ключових компонентів, зокрема чипа, пам’яті та загального процесу збірки. При цьому про зниження вартості мова не йде.

Анонс нових iPhone, за традицією, варто очікувати в середині вересня. Усі чутки вказують на те, що Apple змінить стратегію випуску, розділивши релізи: восени 2026 року вийдуть "прошки" та дебютний складаний iPhone, а iPhone 18 та iPhone Air 2 затримаються до весни 2027-го.

Нагадаємо, напередодні Apple підвищила ціни на MacBook і iPad через дефіцит пам'яті. Ціни на смартфони залишилися колишніми, але й вони можуть змінитися з виходом лінійки iPhone 18 Pro.

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