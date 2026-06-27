Били балістикою та дронами: росіяни атакували об’єкти 'Нафтогазу' у двох областях

За останні два дні ворог наніс удари чотирма балістичними ракетами та дронами.

Ворог здійснив масовані атаки на виробничі об’єкти Групи "Нафтогаз" на Полтавщині та Харківщині. Про це у Facebook повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

За його словами, за останні два дні ворог наніс удари щонайменше чотирма балістичними ракетами, зокрема з касетною бойовою частиною, а також дронами.

"Під час перевезення працівників одного з виробничих об’єктів зазнав ушкоджень вахтовий автобус. На щастя, люди не постраждали", - зазначив Корецький.

Відео дня

Він додав, що зафіксовано руйнування, наразі триває оцінка наслідків атаки.

Удари РФ по енергетиці України – останні новини

Росія систематично атакує дронами та ракетами об’єкти НАК "Нафтогаз України". В ніч на 2 червня ворог масовано атакував ракетами та дронами один із ключових об’єктів групи "Нафтогаз" на Харківщині. Тоді росіяни завдали комбінованого удару: спочатку по об’єкту били дронами, приблизно за годину відбувся повторний удар – вже ракетами.

29 травня Росія протягом доби атакувала дронами нафтогазову інфраструктуру в Харківській та Сумській областях.

18 травня РФ атакувала дронами об’єкти критичної інфраструктури НАК "Нафтогаз України" в Дніпропетровській області. Внаслідок атаки, зокрема, постраждали двоє працівниць заправки мережі "Укрнафта", а саму заправку було знищено.

Вас також можуть зацікавити новини: