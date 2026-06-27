Цієї осені Apple випустить мінімум 15 нових гаджетів – ось що нас чекає

Багато очікуваних новинок, включаючи гучний анонс – дебютний складаний iPhone.

Apple готує один із найнасиченіших релізних сезонів у своїй історії: цієї осені купертинівці планують представити понад 15 нових продуктів, зокрема дебютний складаний iPhone та MacBook із сенсорним екраном.

Видання 9to5Mac опублікувало список пристроїв, на які можна очікувати через декілька місяців. Осінній цикл новинок традиційно розпочнеться в середині вересня і триватиме в жовтні-листопаді.

Сімейство iPhone 18

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Флагманська лінійка iPhone 18 стане ультрапреміальною цієї осені, відмовившись від стандартної моделі iPhone 18, яка, за чутками, перенесена на початок 2027 року.

iPhone 18 Pro: камера зі змінною діафрагмою, перехід на 2-нм чіпсет A20 Pro, унікальний вишневий колір, зменшення Dynamic Island та багато іншого.

iPhone 18 Pro Max: усе вищезазначене.

iPhone Ultra: перший в історії Apple складаний iPhone.

Apple Watch

Одночасно зі смартфонами дебютують дві нові моделі Apple Watch: Apple Watch Ultra 4 та Apple Watch Series 12.

Apple Watch Ultra 4: нові датчики для моніторингу стану здоров’я, повний редизайн.

Apple Watch Series 12: оновлений процесор, можливий Touch ID у бічній кнопці, нові циферблати.

MacBook

Цей рік стане насиченим для Mac: нещодавно вийшов MacBook Neo, а також нові моделі MacBook Pro та MacBook Air. Незабаром до лінійки приєднаються:

M5 Mac mini: перехід на чіпи M5 та M5 Pro.

M5 Mac Studio: перехід на чіпи M5 Max та M5 Ultra.

M5 iMac: перехід на M5 та оновлена кольорова палітра.

M6 MacBook Pro: перехід на M6.

MacBook Ultra: абсолютно нова флагманська модель із сенсорним OLED-дисплеєм, Dynamic Island, як в iPhone, та "похуділим" корпусом.

Нові iPad та iPad mini

На початку року з'явився новий iPad Air, але до кінця 2026 року очікується випуск ще двох моделей:

Новий iPad mini: OLED-дисплей та оновлений чіп.

Базовий iPad: чіп A18 для підтримки Apple Intelligence

Продукти Apple Home

Минулого року повідомлялося, що Apple готує масштабне оновлення лінійки гаджетів для дому, але його довелося відкласти через відставання у сфері штучного інтелекту. Разом із "розумнішою" Siri цієї осені презентують:

Новий Apple TV 4K: оновлений чіп A17 Pro, Apple Intelligence, вбудована камера.

HomePod Touch: абсолютно новий продукт із 7-дюймовим сенсорним екраном і магнітним кріпленням.

HomePod 3: вдосконалена повнорозмірна колонка з новим чіпом для Apple Intelligence.

HomePod mini 2: Wi-Fi 7, новий чіп, покращений звук і Siri.

Apple Security Camera: камера відеоспостереження для розумного дому.

Apple Video Doorbell: відеодомофон.

Презентація iPhone 18, найімовірніше, відбудеться в середині вересня. Тоді ж відбудеться реліз нової iOS 27, яку підтримуватиме навіть семирічний iPhone.

Нагадаємо, напередодні Apple підвищила ціни на MacBook та iPad через дефіцит пам’яті. Ціни на смартфони залишилися колишніми, але й вони можуть змінитися з виходом лінійки iPhone 18 Pro.

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