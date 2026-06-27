Кінець епохи: король Чарльз відмовився жити в Букінгемському палаці

Король залишиться жити в Кларенс-Хаусі, а Букінгемський палац використовуватимуть для офіційних церемоній і державних прийомів.

Король Великої Британії Чарльз III не переїде до Букінгемського палацу після завершення його масштабної реконструкції, яка триває вже майже десять років. Таким чином він перерве традицію, що існувала майже 190 років, відколи палац став офіційною резиденцією британських монархів, повідомляє Reuters.

Після завершення оновлення Букінгемський палац залишиться головним місцем проведення державних церемоній, офіційних прийомів і візитів іноземних лідерів, однак сам Чарльз продовжить жити в Кларенс-Хаусі – резиденції, яку використовував ще до сходження на престол.

Реконструкція Букінгемського палацу стартувала у 2017 році. Вартість робіт оцінюється у 369 млн фунтів стерлінгів (понад 20,7 млрд грн). За цей час у будівлі замінюють застарілі електромережі, системи водопостачання та опалення.

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За словами королівського скарбника Джеймса Чалмерса, палац залишиться "штаб-квартирою монархії" та символом британської корони. При цьому для короля там збережуть приватні апартаменти, якими він зможе користуватися під час перебування в Лондоні.

Чарльз також розкрив суму сплачених податків

Разом із цим британський королівський двір повідомив, що у 2024/2025 податковому році Чарльз III добровільно сплатив 12,9 млн фунтів стерлінгів податків (приблизно 724 млн грн).

Це перший випадок, коли британський монарх офіційно розкрив суму своїх податкових платежів. За оцінками британських ЗМІ, такий внесок ставить короля до сотні найбільших платників податків країни.

Після смерті королеви Єлизавети II королівська родина взяла курс на більшу відкритість щодо своїх фінансів на тлі посиленої уваги громадськості.

Щороку Букінгемський палац відвідують близько 700 тисяч туристів. Після завершення реконструкції влада планує розширити доступ відвідувачів до історичної будівлі.

Інші новини британської монархії

Як повідомляв УНІАН, король Великої Британії Чарльз III вперше в сучасну епоху розкрив суму своїх особистих податків. Разом із ним інформацію про власні податкові зобов'язання оприлюднив і принц Вільям. Такий крок у Букінгемському та Кенсінгтонському палацах назвали частиною політики підвищення прозорості фінансів британської монархії.

Згідно з оприлюдненими даними, за 2024–2025 податковий рік король Чарльз добровільно сплатив 12,9 млн фунтів стерлінгів (приблизно 730 млн гривень) податку на доходи та приріст капіталу. Принц Вільям, своєю чергою, заплатив 7,76 млн фунтів (майже 440 млн гривень).

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