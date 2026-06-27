Журналісти обрали десять ігор, які варто купити на літньому розпродажі у Steam

Середньовічна RPG, атмосферна інді про життя в Японії та інші ігри, які варто пройти в очікуванні крупних осінніх релізів.

У Steam триває масштабний літній розпродаж, у рамках якого геймери можуть вигідно запастися іграми на кілька місяців уперед. Деякі новинки 2026 року вперше отримали приємні знижки, а ігри минулих років побили цінові рекорди.

Журналісти GamesRadar обрали 10 ігор, на які, на їхню думку, не шкода витратити гроші. Розпродаж триватиме до вечора 9 липня, тому не варто поспішати – ще є час як слід усе обміркувати.

Resident Evil Requiem – 1599 грн (знижка 20%). Якщо ви відкладали знайомство з новою частиною легендарної серії хоррорів, то зараз саме час повернутися до Раккун-Сіті. Гра продається зі знижкою 20%, що є мінімальною ціною з моменту релізу в лютому.

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Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – 770 грн (знижка 60%). Найповніше й ультимативне видання хітової рольової гри від розробників "Відьмака". До одного комплекту входить базова версія, масштабне сюжетне доповнення Phantom Liberty, а також усі ключові оновлення та патчі.

Heroes of Might and Magic: Olden Era – 449 грн (знижка 25%). Повернення культової стратегічної серії, що прославилася ще в 1990-х. Незважаючи на ранній доступ, гра пропонує значний обсяг контенту, включаючи мультиплеєр, випадкові матчі та нелінійну сюжетну кампанію

Kingdom Come: Deliverance 2 – 639 грн (знижка 60%). Одна з найкращих RPG останніх років, яка переносить гравця у детально відтворену середньовічну Європу та робить ставку на максимальне занурення.

Mewgenics – 450 грн (знижка 25%). Тактична рольова гра з елементами roguelike та симулятора життя. У оглядах відзначається висока варіативність проходження, що робить кожен прохід відмінним від попереднього.

Hollow Knight: Silksong – 311 грн (знижка 25%). Довгоочікуване продовження метроїдванії, яке розвиває ідеї оригінальної гри з новим персонажем і більш динамічним геймплеєм. Після виходу Silksong швидко стала одним із головних інді-хітів 2026 року.

Final Fantasy VII Remake Intergrade – 384 грн (знижка 65%). Розширене видання першої частини ремейку легендарної JRPG отримало найбільшу знижку в своїй історії. Гра переосмислює оригінальну подорож до Мідгара, знайомлячи з ключовими героями та закладаючи основу для подальшого розвитку історії.

Dead Space – 149 грн (знижка 90%). Повноцінний ремейк культового Sci-Fi-хоррора 2008 року. Проєкт зберіг моторошну атмосферу оригіналу, але зазнав глибокої переробки всіх аспектів, зокрема очевидних недоліків.

Two Point Museum – 803 грн (знижка 33%). Одна з найвдаліших та найінноваційніших ігор у жанрі бізнес-симулятора досягла мінімальної ціни. Гравцеві пропонується побудувати та розвивати власний музей, організовуючи експедиції та прокладаючи маршрути для відвідувачів.

Inkonbini: One Store. Many Stories – 332 грн (знижка 20%). Атмосферний медитативний симулятор життя з елементами візуальної новели, дія якого відбувається в Японії 90-х років .

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів планети. GeForce RTX 3060 досі залишається найпопулярнішою відеокартою, також користувачі активно переходять на Windows 11 на тлі свіжих оновлень.

УНІАН повідомляв, що користувач Steam зібрав бібліотеку з понад 40 000 ігор. Орієнтовна вартість бібліотеки становить $750 000 (близько 33 млн грн).

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