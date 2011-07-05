Львівська облрада виділила 1 млн. грн. жертвам політичних репресій

Львівська обласна рада виділила 1 млн. грн. на виплату матеріальної допомоги жертвам політичних репресій та реабілітованим за статтею 3 Закону "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні".

Депутати вирішили, що одноразову виплату із цих коштів отримають ті особи, яким цього року виповнюється 80 років, і старші, повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Свобода».

Допомога надаватиметься на вирішення матеріально-побутових і медичних проблем, оплату житлово-комунальних послуг та проїзд у транспорті.

Розмір адресної допомоги визначать після того, як стане відома кількість одержувачів, поданих комісіями з питань поновлення прав реабілітованих міських (міст обласного значення), районних рад та обласної ради, за погодженням із Львівською обласною спілкою політичних в’язнів України та Львівським обласним товариством політичних в’язнів і репресованих.

Обласна комісія з питань поновлення прав реабілітованих та соціального захисту жертв політичних репресій передасть списки громадян-одержувачів допомоги у Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації для обрахунку розміру допомоги на одну особу.