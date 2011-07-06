Католики мають намір провести безстрокову акцію в Севастополі

19:22, 06 липня 2011
Суспільство
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З вимогою повернення храму

Римо-католицька громада Севастополя проведе безстрокову акцію з вимогою повернути їй костьол, збудований 100 років тому і відібраний у парафіян у 1930-ті роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив настоятель римо-католицької громади Севастополя Юрій ЗІМІНСЬКИЙ на прес-конференції.

За словами священика, місцеві католики сподівалися на розгляд питання про повернення храму громаді під час нещодавнього пленарного засідання сесії міськради, але його так і не було внесено до затвердженого порядку денного сесії. «Ми продовжуватимемо відстоювати нашу позицію. Ми виступили з ініціативою - і відповідного листа вже направили голові Ленінської районної адміністрації - проведення парафіянами римо-католицької парафії безстрокової акції», - сказав священик. Як додав настоятель громади, «декілька днів на тиждень, декілька годин на день біля храму (з повоєнних часів використовується як кінотеатр - УНІАН) стоятиме намет, на якому будуть закріплені великі знімки храму зразка 1912 року і 1944 року (після звільнення міста), а також ікони. Ми підготували інформаційні листівки. Буде організований збір підписів».

Ю.ЗІМІНСЬКИЙ також повідомив, що влада попросила зачекати з акцією, і не встановлювати намет. «1 липня ми просто встали біля храму на 2,5 години. Без ажіотажу - 75 підписів на нашу підтримку. Ми продовжуватимемо це робити. А поки що, як нас попросили, почекаємо, що вирішить влада», - сказав священик.

Як повідомляв УНІАН, Севастопольська МДА впродовж останніх більш як 10 років неодноразово ініціювала розгляд міськрадою питання про повернення римо-католицькій громаді міста храму. Депутати не підтримують дану ініціативу, аргументуючи це тим, що не можна віддавати комунальне майно, натомість нічого не одержуючи.

 

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