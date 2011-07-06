Суд дав шанс київській владі
Коментує Олександр Бригинець
Сьогодні на засіданні Апеляційного адміністративного суду м.Києва столична влада доклала максимум зусиль, щоб землі охоронної зони ансамблю споруд собору Софія Київська не були внесені до державного земельного кадастру з позначкою "Особливо цінні землі історично-культурного призначення".
Про це повідомив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ і додав: «На щастя, суд не виніс рішення на користь КМДА і переніс розгляд справи».
«Дуже часто влада вдає, що не знає про проблему, але це не той випадок. Посадовці отримали мої листи-застереження та нічого не зробили, щоб відкликати апеляції на справедливе рішення суду, який зобов’язав ГУ земельних ресурсів КМДА внести землі охоронної зони Софії Київської до земельного кадастру як особливо цінні», - вважає О.БРИГИНЕЦЬ.
Як нагадує прес-служба, О.БРИГИНЕЦЬ звернувся до голови КМДА Олександра ПОПОВА та секретаря Київради Галини ГЕРЕГИ з проханням надати доручення юридичній службі Київради відкликати Апеляційну скаргу на постанову Окружного адміністративного суду м.Києва у справі №2а-8698/10/2670, що дало б змогу внести землі до земельного кадастру як особливо цінні.
«Цим вчинком влада продемонструвала свою схильність до закритості і повну зневагу до киян. Здається, владі подобається, що ні кияни, ні журналісти, ні депутати не знають, що деякі київські землі мають статус «особливо цінні» і тому вона проти того, щоб це зазначалось у відповідних документах», - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.
Депутат зазначив, що у влади ще є шанс виправити помилку і до наступного засідання відкликати згадувану апеляцію, визнавши те, що особливо цінні землі повинні у всіх відповідних документах позначатися цим важливим статусом, що не дасть чиновникам, депутатам і забудовникам шансу випадково неуважно поставитись до їх долі.