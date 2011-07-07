Комунальники вже почали продавати квартири за борги їхніх власників

У Львові вдаються до нових методів у боротьбі зі злісними неплатниками за комунальні послуги.

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, львівське комунальне підприємство (ЛКП) «Сигнівка», що у Залізничному районі міста, виставило на аукціон квартиру одного із боржників на вул. Городоцькій, 319.

Як повідомила УНІАН директор ЛКП «Сигнівка» Оксана РОМАН, мешканець, щодо якого було застосовано такі дії, заборгував близько 19 тис. грн.

«Мешканця цієї квартири неодноразово попереджали, також відбувалися суди, проте, ці заходи не допомагали. Тому нам довелося вдатися до більш суворих дій і виставити квартиру на аукціон. Через три дні після виставлення на аукціон квартири її власник оплатив більшу частину боргу – 10 тис. грн, і зобов’язався протягом місяця оплатити решту», - зазначила О.РОМАН.

Як наголосили у Львівській міській раді, можливість вдаватися до таких заходів з’явилася у комунальників з 9 березня 2011 року у зв’язку із тим, що було прийнято закон про виконавчу службу, який суттєво розширює її можливості.

«Якщо громадянин має заборгованість більше 9 тис. грн., то можна скеровувати запит на виготовлення технічних документів у БТІ про вартість житлового приміщення, а після отримання цих документів є право виставити квартиру на аукціон, про що боржник сповіщається попередженням», - зазначила у коментарі агентству начальник відділу житлового господарства Залізничної районної адміністрації Ірина УМРИШ. Також вона повідомила, що у Залізничному районі міста планують виставити на аукціон ще 7 квартир, власники яких мають велику заборгованість.

За словами директора ЛКП «Сигнівка» , це єдиний реальний спосіб змусити жителів оплатити борг. «Всі попередження та судові позови залишаються безрезультатними і більше не є вагомими для громадян», - наголосила О.РОМАН.

Начальник управління житлового господарства Львівської міської ради Юрій ГОЛЕЦЬ відзначив, що метод реалізації майна громадян, які заборгували комунальним підприємствам значні суми, «виявився досить дієвим».

«Керівники ЛКП та керівники районів підходять індивідуально до кожної квартири. Якщо стає зрозуміло, що мешканці, які мають борги, дійсно не можуть заплатити – долучається соціальна служба. Але коли ми знаємо про те, що за зачиненими броньованими дверима живе добре забезпечена сім’я, яка не сплачує за комунальні послуги, ми будемо використовувати ті зміни до законодавства, які вступили в дію 9 березня цього року, а саме – розширення повноважень виконавчої служби, яка тепер може виставляти на аукціон квартири мешканців та реалізовувати їх за борги. Ефект від такого рішення у випадку з квартирою на вулиці Городоцькій, 319, був достатньо вдалим, людина сплатила 10 тисяч гривень», - наголосив начальник управління житлового господарства міськради.

Здебільшого, зауважив Ю.ГОЛЕЦЬ, великі борги за комунальні послуги мають забезпечені мешканці

Він також зазначив, що левова частка львів’ян кожного місяця сплачує за комунальні послуги, а «щодо тих містян, які ще не зрозуміли важливість своєчасної оплати за комунальні послуги, будуть застосовуватись заходи з реалізації майна».

За інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, на 1 липня борг за квартплату мешканців Львова складає 9 млн. 501 тис. грн., за холодну воду – 5 млн. 362 тис. грн., а за теплопостачання – 40 млн. 638 тис. грн.