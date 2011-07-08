Укрзалізниця створить новий єдиний центр із обслуговування пасажирів

«Укрзалізниця» в першому кварталі 2012 року створить новий єдиний центр із обслуговування пасажирів, оскільки управління пасажирськими перевезеннями на залізницях вимагає якісних змін.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», про це заявив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК, підбиваючи фінансово-економічні підсумки роботи залізничного транспорту України за перше півріччя 2011 року.

«У вересні проаналізуємо літній графік, за результатами літнього пасажиропотоку, й відразу перейдемо до створення нового графіку на 2012-2013 рік до кінця року. Також буде перехід на нову технологію продажу проїзних документів і управління пасажирським парком. У першому кварталі 2012 року в Києві буде створено новий єдиний центр із обслуговування пасажирів, на який буде покладено завдання реалізації нової технології продажу пасажирських квитків», - повідомив гендиректор.

За його словами, пасажирський сектор залізничного транспорту має переходити на нові принципи організації та технологію роботи.

«Збитки за перевезення пасажирів у дальньому сполученні за перше півріччя цього року вже становили близько 3,8 млрд. грн. Компенсація за перевезення пільгових категорій пасажирів - на рівні 25%. При цьому в нас курсують поїзди по 3-5 вагонів або заповненістю 15-20%. Також аналіз показав, що є зупинки, де місяцями немає жодного пасажира, а поїзди на них зупиняються. Звичайно, за таких умов експлуатаційні витрати будуть зростати в геометричній прогресії», - зазначив В.КОЗАК. За його словами, зараз не ведеться аналіз заселеності й рентабельності пасажирських поїздів, адже технологія й нормативна база, за якими організовується робота, були прийняті ще за часів СРСР.

«Відсутня достатня горизонтальна комунікація між залізницями. Де є надлишок локомотивів і вагонів, де їх катастрофічно не вистачає. І при цьому жоден керівник не в змозі вийти з пропозиціями щодо перенаправлення рухомого складу на ті відрізки, які в ньому мають потребу в першу чергу», - заявив гендиректор.

Враховуючи вищевикладене, керівник галузі дав доручення начальникам залізниць проаналізувати ситуацію й при складанні нового графіку враховувати всі чинники, що впливають на ефективність організації роботи із пасажирських перевезень. «Вимагаю від начальників залізниць врахувати мої вимоги: максимально переходити на денні поїзди, проаналізувати склад поїздів, зупинки, завантаження, максимальний час простою пасажирського вагону не повинен перевищувати 2-3 години, зменшити затримки вагонів у пунктах обороту вагонів. Жоден господар не може собі дозволити простій локомотивів і вагонів іноді по 12-14 годин у пунктах обороту. А в нас такі факти є. В нас немає іншого шляху, ніж підвищувати ефективність використання наявного парку, скорочувати кількість пасажирських вагонів і за цей рахунок якісно модернізувати наявний пасажирських парк», - сказав В.КОЗАК.