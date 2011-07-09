Порошенко в проекти до Євро-2012 свої пенсійні гроші не вкладав би

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО вважає, що пенсійні фонди після введення накопичувальної системи мають вкладати кошти у будівництво платних доріг і землю.

Про це він заявив у п`ятницю ввечері в ефірі програми Шустер Live на Першому національному.

За словами П.ПОРОШЕНКА, він не вкладав би кошти у будівництво проекту "Повітряний Експрес" та у проекти до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

"Чи має на сьогоднішній день влада і держава право, щоб їй довірили ці гроші? Чи вкладу я сьогодні свої пенсійні гроші в будівництво залізниці Київ-Бориспіль - абсолютно бездумного проекту, який не має жодного економічного сенсу", - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він наголосив, що такі проекти мають реалізовуватись за рахунок коштів приватних інвесторів.

"Чи вкладу я свої пенсійні гроші, за які я буду жити через десять чи двадцять років, в будівництво льодового стадіону у Львові до Олімпіади чи об`єкти Євро-2012? Ні. Я вкладу їх в платну дорогу. Бо я знаю, що кожен день з цієї платної дороги будуть йти гроші на забезпечення пенсій. Вкладу в те, щоб пенсійні фонди мали можливість купувати українську землю", - підкреслив П.ПОРОШЕНКО.