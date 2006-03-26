У Львові ледве не закрутили “каруселі”

На двох виборчих дільницях Львова було зафіксовано спроби організації “каруселі” з виборчими бюлетенями.

Як поінформували представників ЗМІ в обласному виборчому штабі Українського народного блоку Костенка і Плюща, на виборчій дільниці №20 правоохоронцями був затриманий 44-річний львів’янин, який намагався винести за межі дільниці усі 4 виборчі бюлетені. Своє рішення він пояснив тим, що хотів взяти бюлетені „на пам’ять”.

Також було зафіксовано спробу винести бюлетень з обрання міського голови Львова за межі виборчої дільниці № 10.

Обидва випадки мали місце на виборчих дільницях територіального виборчого округу № 113 міста Львова