Медзаклади Тернополя отримали гуманітарну допомогу з Франції

Медичні заклади Тернополя отримали гуманітарну допомогу з Франції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, за підтримки Тернопільського обласного відділення міжнародного центру впровадження програм «ЮНЕСКО» з Франції було привезено 48 багатофункціональних лікарняних ліжок, 62 інвалідні коляски, 34 гігієнічні крісла та 44 ходуни. Це обладнання отримали 28 лікувальних закладів міста та області. Крім того, 725 інвалідів Тернопільської області отримали милиці, палиці та візки

Під час зустрічі з представниками французької делегації міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ висловив подяку французькому місту Харцвіллер та міському голові Марселю СТРУБЕЛЮ за надану гуманітарну допомогу інвалідам та лікарняним закладам Тернополя.

«Завдяки тісній співпраці нам вдається забезпечувати інвалідів та медичні заклади Тернопільської області колясками, ліжками та сучасним медичним обладнанням. Дякую усім, хто допомагаєте нам розвивати медицину в Тернополі без використання бюджетних коштів», – сказав С.НАДАЛ.

Він зазначив, що лікарняні заклади міста отримують самі ті речі, які їм необхідні, оскільки попередньо кожна лікарня подає інформацію про те, чого вона найбільше потребує.