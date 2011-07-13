Роми вимагають від Азарова вшанувати вбитих у Бабиному Яру

Роми наполягають на необхідності увічнити на державному рівні пам`ять представників їх народності, вбитих у Бабиному Яру.

Про це йдеться в переданому УНІАН Центром об`єднання й захисту прав ромів зверненні ромських організацій до прем`єр-міністра України, голови Оргкомітету з підготовки і проведення заходів до 70-річчя трагедії Бабиного Яру Миколі АЗАРОВУ.

У зверненні наголошується, що «жертвами гітлерівських окупантів стали представники практично всіх національностей, але тільки щодо нас, ромів, а також євреїв убивства проводилися винятково на підставі етнічної належності. На території України було знищено практично всіх ромів. Тому ми наполягаємо на необхідності увічнення пам`яті жертв Голокосту ромів на державному рівні».

У документі також наголошується, що жодна ромська організація не представлена в Організаційному комітеті з підготовки і проведення заходів до 70-річчя трагедії Бабиного Яру. «Це дає нам підстави розглядати План заходів до 70-річчя трагедії Бабиного Яру, запропонований Організаційним комітетом, як діловий проект з відмивання бюджетних коштів через єврейські фонди. Робиться це на кістках предків народу рома, ігноруючи пам`ять жертв голокосту розстріляних ромів у Бабиному Яру. Роми України і наша організація вважають, що План заходів дискримінаційний і знищує історію народу рома для майбутніх поколінь», - заявляють представники ромів.

Черговим проявом цього, йдеться далі у зверненні, є знищення в ніч на 4 липня 2011 р. символічного каменя в пам`ять жертв Голокосту в Бабиному Яру, встановлений в 2009 році за кошти народу рома. Представники народу рома, які за свої кошти встановили символічний камінь пам`яті жертвам, розстріляним у Бабиному Яру, а також керівництво ВОО «Центр об`єднання і захисту прав ромів» готові провести публічний діалог з представниками уряду стосовно ситуації щодо народу рома в Україні.