М'ясу і молоку з України заборонено доступ в МС (список підприємств)

Впродовж інспекції, проведеної представниками Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарному нагляду РФ (Россільгоспнагляд) і національних ветеринарних служб Білорусі й Казахстану, деяких підприємств України з виробництва готової м`ясної продукції, було виявлено наявність свинини, виробленої китайськими підприємствами, не аттестованими на право постачань до РФ. Про це повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу російського відомства.

У Россільгоспнагляді додали, що така продукція супроводжувалася ветеринарними посвідками, виписаними Державним комітетом ветеринарної медицини України.

Також повідомляється, що всього в результаті переговорів представників національних ветеринарних органів держав - членів Митного союзу за підсумками інспекції українських підприємств, зацікавлених у постачанні продукції, було вирішено зберегти право постачань продукції тваринного походження до РФ з трьох підприємств: ТОВ "Техмолпром" (виробництво молочної продукції), ЗАТ "Хмельницька маслосирбаза" (виробництво молочної продукції) і ТОВ "Птахофабрика Снятинська Нова" (вирощування гусаків, забій птиці, виробництво готової продукції), а також включити до реєстру підприємств третіх країн, підприємство ТОВ "ВМП" (забій свиней).

При цьому було ухвалено звернути увагу ветеринарної служби України, що якщо вона протягом одного календарного місяця не надасть гарантії усунення зазначених впродовж інспекції недоліків виробленої цими підприємствами продукції, будуть введені тимчасові обмеження на її ввезення на територію Митного союзу.

Крім того, вирішено ввести тимчасові обмеження на право постачань продукції тваринного походження до держав - членів Митного союзу до надання протягом одного календарного місяця матеріалів про усунення зазначених впродовж інспекції недоліків і гарантій ветеринарної служби України про відповідність їх ветеринарно-санітарним вимогам і нормам відносно 6 підприємств - ТОВ "ПО "Моліс" (виробництво молочної продукції), ТОВ "Компанія "Зевс ЛТД" (забій великої рогатої худоби), ДП "М`ясокомбінат "Зоря" (забій великої рогатої худоби і свиней), ТОВ "Білоцерківський молочний комбінат", ПАО "Конотопм`ясо" (забій великої рогатої худоби, свиней, обробка і зберігання яловичини і свинини), ТОВ "Молочний дім".

Вирішено також вважати такими, що не пройшли інспекцію 22 підприємства і ввести тимчасові обмеження на ввезення на територію Митного союзу їх продукції. До цього списку ввійшли: ТОВ "Спартак" (забій великої рогатої худоби), Крижопільський філіал ТОВ "ІНТЕР ФУД", ТОВ "Елітекс" (виробництво готової м`ясної продукції), ТОВ "Комплекс Агромарс" (забій птиці, обробка, переробка, упаковка і зберігання м`яса птиці), ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "Прилуки-Агропереробка" (забій великої рогатої худоби, свиней). ВАТ "Звенигородський сироварний комбінат", ПАТ "Жашківській маслозавод", ЧАО "Литинський молочний завод", ПАТ "Ічнянський молочно-консервний комбінат", ПАТ "Куп`янській молочноконсервний комбінат", ТОВ "Свіженька" (забій великої рогатої худоби і свиней, обробrf яловичини і свинини), "М`ясопереробний комплекс ЛТД" (забій птиці, обробка, упаковка, зберігання м`яса птиці).

Також, йдеться в повідомленні, не можуть бути включені в реєстр підприємств третіх країн ПАТ "Вімм-Білль-Данн Україна" (виробництво молочної продукції), філіал ПАТ "Вімм-Білль-Данн Україна" - "Харківський молочний комбінат" (виробництво молочної продукції), ПАТ "АПК-ІНВЕСТ" (забій свиней, обробка, зберігання свинини, виробництво готової м`ясної продукції), ТОВ "Заготзбут" (забій великої рогатої худоби, свиней, обробка яловичини і свинини), ПАТ "Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів" (забій свиней, обробка свинини), ТОВ "Тавр Плюс" (забій свиней, обробка, зберігання свинини, виробництво готової м`ясної продукції), ПАТ "Дружба народів Нова" (забій птиці, обробка м`яса птиці), ТОВ "Литинський м`ясокомбінат" (забій великої рогатої худоби), ТОВ "Заготсервіс" (забій великої рогатої худоби, виробництво яловичини) і ТОВ "Єрмій" (забій великої рогатої худоби, зберігання яловичини).