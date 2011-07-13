Експерт вважає, що економіка України потребує планування

У проекті Програми уряду на 2012 рік чітко відображено намір Кабміну ввести елементи планування економіки, і цей намір укладається в загальні закономірності розвитку економіки.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив президент Центру антикризових досліджень, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав ЖАЛІЛО.

«У тій ситуації, яку ми маємо на сьогодні в економіці України, в неї обов`язково мають бути привнесені планові принципи, процеси, пов`язані з програмуванням і плануванням економіки», - вважає експерт.

У першу чергу, це стосується діяльності державного сектора економіки, бюджетних інвестицій тощо. «Вони однозначно мають бути відновлені», - заявив Я.ЖАЛІЛО.

Експерт підкреслив, що економіка повинна бути адекватною тим викликам, які кидає період післякризи: новий чинник конкурентоспроможності, нові виклики зі сторони міжнародних фінансових потоків, світової конкуренції.

Зробити українську економіку відповідною вимогам часу - це і є завдання модернізації, курс на яку озвучено в публічних заявах керівництва Кабміну, в посланні Президента Верховній Раді, зазначає експерт. «По-перше, мається на увазі технологічна модернізація: інвестиційно-інноваційна політика, спрямована на забезпечення технічної конкурентоспроможності українських компаній, українських продуктів. По-друге, це організаційна модернізація, підвищення ефективності організації ведення бізнесу: десь це можливість укрупнення, десь, навпаки, розвиток малого і середнього бізнесу. По-третє, це модернізація регуляторних механізмів. Йдеться про модернізацію бюджетної політики, тобто підвищення ефективності збору податків і ефективності розподілу бюджетних ресурсів, пенсійної політики (що вже відбулося), гуманітарної політики, де потрібно переходити від примітивного обмеження основних параметрів інфляції - до дієздатності гуманітарної політики, тобто її здатності забезпечувати інвестиційні процеси, кредитування, внутрішній попит тощо», - зазначає Я.ЖАЛІЛО.

Як повідомляв УНІАН, у липні уряд планував затвердити Програму соціально-економічного розвитку країни на 2012 рік. Крім цього уряд почав готувати Державну програму соціально-економічного розвитку України на 2013-2015 роки.

Коментуючи роботу уряду з розробки Програм розвитку країни, перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ зазначив, що «вперше за роки незалежності ми змогли реально перейти від ручного управління країною до нормального середньострокового й довгострокового планування».

Він також відзначив визначальну роль держави в довгостроковому стратегічному плануванні в усіх країнах, що досягли значних результатів у своєму розвитку за порівняно невеликі проміжки часу. «Світова економічна криза в черговий раз ясно показала, що бізнес - прекрасний тактик, але поганий стратег. Ринок не може планувати розвиток країни... саме держави взяли на себе роль антикризових менеджерів".

Говорячи про проект Програми соціально-економічного розвитку країни на 2012 рік, перший віце-прем`єр зазначив: «Цей документ у першу чергу визначає цілі та завдання влади наступного року. Він також містить конкретні показники, за якими суспільство зможе оцінити якість її роботи в тій або іншій сфері. Й лише на основі чіткого розуміння цілей і завдань формуватиметься державний бюджет. Відтепер схема повинна бути лише такою: цілі - завдання - механізми - очікувані результати - ресурси (фінансування)».