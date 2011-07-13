Масове отруєння дітей у таборах: глава МОЗ знайшов «стрілочника»

Головний державний санітарний лікар Севастополя буде звільнений у зв`язку з масовою госпіталізацією дітей з харчовим отруєнням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров`я Олександр АНІЩЕНКО.

«Він буде звільнений, звільнений з посади», - сказав О.АНІЩЕНКО, зазначивши, що зараз у Севастополі працюють дві групи МОЗ, які вивчають ситуацію, що склалася.

За словами міністра, рішення про звільнення санлікаря Севастополя ухвалене за підсумками роботи головного санітарного лікаря України Анатолія ПОНОМАРЕНКА. «Це його міра відповідальності і, найголовніше, - його рішення. А я йому ухвалити рішення допоможу, яке вже чітке, і не обговорюється», - підкреслив О.АНІЩЕНКО.

На його переконання, прокуратура також повинна вивчити ситуацію, що склалася, у зв`язку з тим, що на роботу до дитячого оздоровчого табору були прийняті люди, які не мають особистих санітарних книжок. «Пора, м`яко кажучи, застосовувати владу. Ті, хто вирішив заробити гроші на відпочинку дітей – заробляйте, але дотримуйтеся правил», - підкреслив О.АНІЩЕНКО.

Також міністр повідомив, що станом на сьогоднішній ранок у лікарні перебувають 86 постраждалих, зокрема 11 дорослих, одна дитина – у тяжкому стані. За словами О.АНІЩЕНКА, попередні результати перевірки дають підстави вважати, що люди отруїлися морозивом.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Севастополя за фактом масового отруєння дітей і дорослих в оздоровчих таборах «Альбатрос» і «Нахімовець» порушила кримінальну справу за ст. 137 ч.2 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов`язків з охорони життя і здоров`я дітей, якщо воно спричинило смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки).

12 липня увечері прокуратура Севастополя отримала повідомлення від чергового управління міліції про госпіталізацію у міській інфекційній лікарні № 8 міста 84 осіб з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція», 6 дітей перебували у тяжкому стані.

У ході перевірки встановлено, що з таборів «Альбатрос» і «Нахімовець», розташованих у селищі Любимівка Нахімовського району Севастополя, зі скаргами на погане самопочуття були госпіталізовані діти і співробітники. Встановлено, що причиною нездужання є вживання неякісної їжі, приготованої у харчоблоках цих таборів.

За наявними даними, всі постраждалі є громадянами Росії.