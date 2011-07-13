Помічнику прокурора дали 7 років з конфіскацією

У Запорізькій області помічник прокурора за привласнення 13 тис. грн. засуджений до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, вирок стосовно колишнього старшого помічника прокурора Ореховського району Запорізької області виніс Гуляйпольський районний суд.

Зловмисник шляхом обману заволодів коштами двох суб`єктів підприємницької діяльності на загальну суму 13 тис. грн.

Ці дії старшого помічника прокурора були кваліфіковані, як скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 364, ч.ч.1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, здійснене співробітником правоохоронного органу; шахрайство, що завдало істотних збитків потерпілому).