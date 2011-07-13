У Києві шахраї назбирали мільйон «інвестицій у житло»

Працівниками столичного Управління по боротьбі з економічною злочинністю викрито діяльність посадових осіб споживчого товариства, які у період з березня 2008 року по лютий 2009 року під приводом інвестування в житлове будівництво заволоділи грошовими коштами у сумі понад 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в місті Києві, зловмисники збирали з громадян від 5 тис. до 50 тис. гривень. Окрім цього, вкладники ще повинні були сплатити за вступ до «кола однодумців» 1,4 тис. гривень.

На поточний момент до міліції звернулися із заявами лише 30 ошуканих громадян, проте, за інформацією самих зловмисників, вони ошукали майже 80 осіб.

За зібраними матеріалами Слідчим управлінням ГУМВС України в місті Києві порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою), яка передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.