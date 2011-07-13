Янукович висловив співчуття родині Кличків

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття Надії Улянівні КЛИЧКО, Віталію та Володимиру КЛИЧКАМ у зв’язку зі смертю чоловіка та батька - Володимира Кличка.

Про це повідомляє прес-служба Президента.

«Прийміть щирі співчуття у зв`язку із тяжкою втратою – смертю найріднішої для вас людини - чоловіка і батька Кличка Володимира Родіоновича. Справжній патріот України, він усе своє життя присвятив військовій справі, служінню країні, вихованню синів, які стали видатними спортсменами сучасності. Пам`ять про Володимира Родіоновича назавжди залишиться у наших серцях», - йдеться у співчутті глави держави.

Володимир Родіонович Кличко помер сьогодні, 13 липня, після довгої і важкої хвороби. Він був полковником авіації, брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.