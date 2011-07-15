До річки Сейм потрапили неочищені стоки на території Росії

Масовий викид неочищених стічних вод в річку Сейм, що протікає по території Росії та України, зафіксований в Курській області РФ.

Про це повідомляє Інтернет-видання «Чернігівський монітор», посилаючись на власного кореспондента ГолосUA у Москві.

За даними Росприроднагляду, забруднення річки сталося внаслідок аварії на головних очисних спорудах Курська, розташованих в селищі Ворошнево. У результаті сталася загибель активного мулу на очисних спорудах, який використовується для біологічного очищення вод. Неочищені стічні води потрапили в річку і продовжують туди надходити.

В ході проведеного моніторингу біологи зафіксували підвищену дозу концентрації аміаку у воді річки Сейм нижче за течією від місця аварії. Токсичних речовин, важких металів і патогенних мікроорганізмів у воді не виявлено. При цьому в Сеймі зафіксовані випадки загибелі риби.

Ситуацію на річці Сейм контролює спеціально створений оперативний штаб МНС, який прийняв рішення зменшити обсяги скидання стічних вод. Причини аварії на даний момент з`ясовуються. За висновком фахівців, для того, щоб ситуація на річці Сейм стабілізувалася, необхідно виростити на очисних спорудах новий шар активного мулу. Цей процес може зайняти до трьох тижнів.

Річка Сейм має протяжність 696 кілометрів, її витоки знаходяться у Білгородській області Росії. Сейм протікає також в Курській області Росії і Сумській та Чернігівській областях Україні. На території Чернігівської області впадає у річку Десна.