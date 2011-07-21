Міністр про Голландію, картоплю і молочне скотарство

Україна спільно з Королівством Нідерланди має намір реалізовувати ряд загальних проектів у сфері сільського господарства.

Про це міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

В пріоритеті – розвиток молочного скотарства, овочівництва і тепличного господарства.

Як повідомив керівник міністерства, під час зустрічі з міністром економіки, сільського господарства й інновацій Нідерландів Хенком БЛЕКЕРОМ було обговорено пріоритети двосторонньої співпраці, а також перспективи створення Зони вільної торгівлі між Україною і ЄС. «Один з основних пріоритетів у нашій співпраці – загальний розвиток молочного скотарства. Зараз Нідерланди стали фактично центром інновацій у цій сфері. Тому наша співпраця може бути надзвичайна ефективною», - повідомив М.ПРИСЯЖНЮК.

За словами міністра, ті голландські фермери, які висловлять бажання працювати в цьому напрямі в Україні, зможуть одержати від держави необхідний пакет послуг.

Також цікавою для України є співпраця у сфері тепличного господарства і овочівництва, зокрема картоплеводства. «Сьогодні сорти картоплі у нас застарілі і потребують оновлення. За кілька років ми повинні повністю відійти від імпортозалежності і використовувати якісні вітчизняні сорти», - наголосив М.ПРИСЯЖНЮК.