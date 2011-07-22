У Києві накрили «пральню», яка виводила за кордон 150 млн щомісяця

Співробітники СБУ викрили та припинили незаконну діяльність групи осіб, яка організувала конвертаційний центр.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, нелегальну фінансову структуру, що надавала послуги з мінімізації обов`язкових платежів до державного бюджету та переводила у готівку «відмиті» кошти, які належали підприємствам різної сфери діяльності, створили жителі столиці. Загалом у схемі роботи «конверту» було залучено до 50 осіб у трьох регіонах України.

Через мережу транзитних та фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих за кордоном, на рахунках яких акумулювались кошти клієнтів конвертаційного центру, зловмисники щомісяця виводили у «тінь» понад 150 мільйонів гривень.

Оперативники провели понад 30 обшуків в офісних приміщеннях, сховищах кількох столичних банків та квартирах за місцями проживання фігурантів справи. Під час обшуків вилучено готівку на суму понад 6 мільйонів гривень, фінансово-господарську документацію з ознаками фіктивності, печатки десяти неіснуючих підприємств.

Слідчими УСБУ у м.Києві порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.