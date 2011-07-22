У Києві святкують День національного прапора

Сьогодні у Києві святкують День українського національного прапора.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, керівництво Київської міської державної адміністрації та представники секретаріату Київ ради зустрілися з депутатами Київради першого скликання, які 24 липня 1990 року стали учасниками однієї з найважливіший історичних подій для України – підняття синьо-жовтого прапора на щоглі біля будинку Київської міської ради на Хрещатику.

Зі святом депутатів попередніх скликань привітали перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК та заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

«Подія, річницю якої ми сьогодні святкуємо, справді легендарна. Я впевнений, що пройде час, і наші наступники скажуть – якби не піднявся у той день український прапор, то можливо не було б і вільної України. Це була дійсно надзвичайно важлива подія для нашої держави. Ми дякуємо тим людям, які стали учасниками підняття синьо-жовтого стягу за мужність взяти на себе таку відповідальність», – сказав О.МАЗУРЧАК.