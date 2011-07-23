Київська міліція розшукує двох дівчат і просить допомоги

Київська міліція розшукує двох 13-річних дівчат, які не повернулися додому

Про це УНІАН повідомив начальник ЦГЗ ГУ МВС України у м. Києві Володимир ПОЛІЩУК.

Зокрема, за його словами, сьогодні о другій годині ночі з Дарницького управління київської міліції звернулися батьки двох 13-річних дівчат із заявами про їхнє зникнення.

В.ПОЛІЩУК зазначив, що пошуки дітей, які не повернулися додому на вулиці Драгоманова, очолив начальник київської міліції Олексій КРИКУН. До пошуків дітей задіяний особовий склад майже усіх підрозділів міліції.

Відомо, що останній раз дівчаток бачили біля закладу харчування «Хата рибака» із чоловіком приблизно 30 років, особу якого зараз встановлюють органи міліції.

Також встановлено, що цей чоловік мешкає по вулиці Драгоманова.

Міліція вивчає усе відео з камер спостереження, які зафіксували дівчат, а також звертається до громадян з проханням усіх хто був близько опівночі біля «Хати рибака» і бачив дівчат зателефонувати на номер 102.