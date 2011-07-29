Янукович: поки ми не знаємо, де був осередок вибуху

Шахта «Суходільська-Східна» забезпечена всім необхідним, щоб здійснити заходи з ліквідації наслідків аварії.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю журналістам після засідання Урядової комісії на шахті «Суходільська-Східна», повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Він висловив переконання, що всі обставини трагедії будуть ретельно з’ясовані. За словами В.ЯНУКОВИЧА, на шахті працюють правоохоронні органи й експертна комісія, до складу якої увійшли представники всіх провідних профільних установ.

«Сьогодні ми поки що не маємо ніякої інформації про те, що сталося, де був осередок вибуху. Чи це електрообладнання, яким насичені гірські виробки, чи це сталося після буропідривних робіт. Осередок невідомий, але його буде визначено», – заявив Президент.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що, за інформацією фахівців, технологія під час проведення буропідривних робіт не була порушена.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі в м. Суходольську Краснодонського району на шахті «Суходільська-Східна» ПАТ «Краснодонвугілля» стався вибух. У аварійній ділянці шахти перебували 28 гірників. Станом на 13.00 17 гірників загинули, двоє госпіталізовані з опіками й травмами різного ступеня тяжкості. Доля дев’яти гірників невідома.

За фактом трагедії у шахті «Суходільськ-Східна» прокуратурою Луганської області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.273 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах службовими особами, які зобов’язані їх дотримувати, що спричинило загибель людей).