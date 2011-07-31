Волонтери з ЄС упорядкують історичне кладовище в Чернівцях

З 8 до 24 серпня у Чернівцях перебуватиме група 16 волонтерів віком від 16 до 60 років з Франції, Бельгії, Фінляндії, Польщі, Ірландії та Словаччини. Волонтери протягом двох тижнів впорядковуватимуть історичне єврейське кладовище на вулиці Руській, а також вивчатимуть багатонаціональну культуру та історію Чернівців і Буковини.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в міжобласній громадській організації «Світ – Україна», поміж працею іноземці відвідають Музей історії та культури євреїв Буковини, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, палац рабина Цадика у Садогорі, та зустрічі з представниками місцевих інституцій, де буде можливість дізнатися більше про теперішнє життя чернівчан. Волонтери ознайомляться з найважливішими історичними місцями в Чернівцях, так само як з історією самого єврейського кладовища і похованих там почесних мешканців міста.

Проект має назву «Дзеркало історії». Впорядкування єврейського кладовища відбуватиметься вже вчетверте. Головним організатором проекту є Міжобласна громадська організація «Світ – Україна» у співпраці з Міською радою Чернівців та іншими місцевими культурними інституціями.