Що буде з працівниками аварійної шахти в Макіївці?

Працівники шахти імені Бажанова в Макіївці, де в п`ятницю завалився копер, на час відновлення шахти будуть працевлаштовані на підприємства ДП "Макіїввугілля", повідомляє прес-служба Донецької обласної адміністрації з посиланням на першого заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Поповича.

Без копра скіпового ствола, яким піднімалися вантажі, шахта працювати не може. Попович заявив, що затримок з фінансуванням робіт над її відновленням не буде.

"Питання (відновлення роботи шахти) фінансове, і ми повинні знайти спосіб його вирішення за допомогою уряду, за допомогою діючих підприємств цього державного підприємства (ДП "Макіїввугілля")", - сказав перший заступник міністра.

За попередньою інформацією, є можливість працевлаштувати всіх працівників аварійної шахти на інших підприємствах "Макіїввугілля". "Є недокомплект в цьому держпідприємстві по людях, тому практично всіх зможемо працевлаштувати і зайняти роботою, корисною для підприємства", - наголосив Попович.

Всього на шахті 3200 працвників. Частина з них буде задіяна на збереженні життєдіяльності своєї шахти. "Розглядається варіант можливості роботи підприємства із видобутку в меншому обсязі, використовуючи інші напрями. Частково люди будуть працевлаштовані на інших підприємствах", - додав Попович.