У 50 дітей в таборі виявлено симптоми вірусної інфекції

У Полтавській області 50 дітей із оздоровчого табору «Супутник» звернулися до медпункту, де їм було встановлено діагноз «вірусна інфекція».

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Управління МНС України в Полтавській області.

Зазначається, що Диканський райвідділ УМНС учора, 30 липня, отримав інформацію про те, що діти звернулися за медичною допомогою із симптомами: біль у горлі, рвота, підвищена температура (37,5-37,8 ºС).

Дітям на місці надана медична допомога, до медичних лікувальних закладів діти не направлялись, госпіталізація не проводилась.

На даний час в оздоровчому таборі працюють фахівці Полтавської міської санепідемстанції та фахівці медичних закладів міста Полтава.

Загалом в таборі більше 303 дітей. Їх стан задовільний.