Німецький концерн E.On подав до суду на Газпром

Німецький концерн E.On, один з найбільших споживачів російського газу на території Європи, подав до арбітражного суду позов на «Газпром». Як пише " Дзеркало тижня. Україна",за словами заступника гендиректора «Газпром експорту» Сергія Челпанова, позов стосується ціни на газ, що постачається до Європи.

Російські ЗМІ вважають, що німецький концерн вирішив подати позов після того, як знижки на газ від «Газпрому» домоглася італійська Edison (вона подала в суд на «Газпром» у 2010 році, а у 2011-му російська монополія погодилася постачати до Італії газ зі знижкою; якої саме знижки домоглися італійці, у «Газпромі» не уточнюють).

Що стосується E.On, то німецький концерн є одним з найбільших споживачів російського газу в Європі (E.On купує близько 50% всього газу, який випливає з Росії до Німеччини, — приблизно 15-20 млрд з 33 млрд куб. м; при цьому Німеччина є найбільшим покупцем російського газу — сюди йде 23% його експорту). Для порівняння, італійській Edison «Газпром» постачає тільки близько двох мільярдів кубометрів газу.

Це вже не вперше німецька E.On намагається домогтися перегляду контракту з «Газпромом». У 2010 році компанії домовилися, що близько 15% постачань буде проходити за спотовими (біржовим) цінами, що у першу чергу вигідно самій E.On, оскільки газ на ринку коштує дешевше, ніж це зафіксовано у довгострокових контрактах з «Газпромом».

За даними російських ЗМІ, E.On може вимагати від російської сторони того, що всі 100% постачань проходили за спотовими цінами.