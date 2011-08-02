Азаров: Нам не потрібне падіння цін
13:10, 02 серпня 2011Суспільство
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Пропонує тримати...
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає ціну на цукор оптимальною.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час поїздки до Вінницької області.
«А навіщо (падіння ціни на цукор – УНІАН)? Головне, щоб не зростала. Нам не потрібні падіння цін, зокрема на цукор, тому що цукор дуже важко виробляти, вирощувати буряк, збирати», - сказав М.АЗАРОВ.
Він зазначив, що українські цукрові заводи потребують модернізації, а для цього необхідні кошти. «Тому не треба, щоб ціна на цукор падала. Ось встановилася така – нам треба її тримати. Вона така влаштовує і покупців, і виробників», - сказав прем`єр-міністр.
Крім того, він відзначив, що чекає цього року падіння цін на гречку.
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