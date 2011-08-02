Погода на завтра

3 серпня в Україні, за прогнозами синоптиків, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Лише у західних областях - без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°; у південній та східній частинах вночі 13-18°, на узбережжі Криму 20-23°, вдень 23-28°.

У Києві та області пройде короткочасний дощ (вночі місцями), подекуди гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 19-24°. По м. Києву температура вночі 13-15°, вдень 20-22°.

2 серпня температура води в Чорному морі 24-27°,в районі Одеси 22°, в Азовському морі 26-29°; у Дніпрі біля Києва 24°.