Чиновники підозрюють, що башту, яка завалилася, просто «зареконструювали»

У мерії Кам’янця-Подільського не виключають версії, що на руйнування історичної пам’ятки «Новозахідна башта» могла вплинути її реконструкція, що тривала протягом 2003-2007 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міського голови Григорій ГОРШУНОВ, який очолив спеціальну комісію з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

“Комісія вивчить документи з проектування та виконання робіт. Члени комісії отримали завдання записати пояснення від автора проекту Ольги ПЛАМЕНИЦЬКОЇ. Можливо, це недоліки проекту, недоліки у виконанні. Насамперед, повинно було бути враховано стан самої будівлі, коли проектувалися роботи. На фотографіях кінця ХІХ століття видно, що на башті є тріщини і це необхідно було врахувати. По-друге, факт обвалу свідчить, що після виконання робіт було масове затікання води не за межі башти, а в середину. А ці башти нового типу, як їх називали ще, артилерійські, будувалися за таким принципом: зовнішня стіна майже не залежна від внутрішньої стіни. Тобто під час артилерійських обстріл вона могла обрушуватися, але це не впливало на стійкість башти. Між ними була спеціальна ув’язка з дубових каркасів і внутрішня засипка, яка виконувала роль подушки”, - прокоментував він.

Г.ГОРШУНОВ зазначив, що фінансування реконструкції башти проводилося з державного бюджету. Точної суми, витраченої на цю пам’ятку не названо, проте відомо, що йдеться до декілька мільйонів гривень. Цікавим є факт, що за час виконання робіт,тричі змінювалися проектанти та підрядники.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня близько 17:00 внаслідок несприятливих погодних умов – сильних поривів вітру та дощу – зруйнована історична пам’ятка «Новозахідна башта» на території історико-архітектурного заповідника «Стара фортеця» у Кам`янці-Подільському Хмельницької області.

Зазначається, що загиблих та постраждалих внаслідок руйнування немає.

На даний час у міськвиконкомі створена комісія, яка розглядатиме питання щодо відновлення та реконструкції вищевказаної башти.