Журналіст заявляє, що одеська міліція кришує гральний бізнес

Одеський журналіст обвинувачує правоохоронців у пособництві незаконному гральному бізнесу.

«Одеський перевертень у погонах дав бандиту номер телефону журналіста, який бореться з незаконним гральним бізнесом» - так сьогодні озаглавив повідомлення на інформаційному сайті його редактор Владислав ЗАБРАНСЬКИЙ.

Як зазначається у повідомленні, 30 липня В.ЗАБРАНСЬКИЙ побачив «у підземному переході на привокзальній площі незаконно функціонуючий зал ігрових автоматів, в якому грали люди. Проте співробітники патрульно-постової служби і офіцери правоохоронних органів, які проходили повз зал, впритул не помічали волаюче беззаконня - двері грального залу були відкриті...».

В.ЗАБРАНСЬКИЙ зателефонував за номером «102» і викликав співробітників міліції, які, відзначає редактора сайту, «не поспішали приїхати на місце злочину. За годину після дзвінка на номер «102» прийшли два співробітники міліції. Довгий час вони кудись телефонували, вирішували, що робити і кого викликати».

Дільничний оперуповноважений міліції прийняв заяву від журналіста про факт порушення законності, після чого В.ЗАБРАНСЬКИЙ пішов додому.

«Але дивний факт: коли знову проходив добу опісля, 1 серпня, цим самим підземним переходом, знову побачив функціонуючий гральний зал», - повідомляє редактор. І того самого дня на телефон журналіста був дзвінок: йому настирливо запропонували зустрітися. «Зустріч з невідомим сталася о 12.55 на літньому майданчику привокзального «Макдональдсу», де той назвався родичем власників грального бізнесу, запропонував «домовитися» і не тицяти ніс к гральний бізнес. Коли В.ЗАБРАНСЬКИЙ не пішов на компроміс, невідомий погрозив, що «інакше, більш радикально захищатиме інтереси бізнесу».

«Захисник бізнесу» додав, що має відношення до правлячої партії з високими покровителями, і порекомендував «взагалі не лізти у цю справу, а то буде гірше».

Журналіст звернувся із заявою до керівництва Одеського міського УВС «про вжиття заходів з припинення незаконного функціонування грального клубу і з`ясування, яким чином контактний телефон журналіста потрапив до бандита. Адже інформація про клуб не публікувалися - отже, номер телефону представника ЗМІ розголосив хтось із співробітників одеської міліції», - резюмує редактор одеського інформаційного сайту.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв`язків УМВС України в області, зараз триває перевірка фактів, викладених у заяві журналіста В.ЗАБРАНСЬКОГО, про результати якої буде повідомлено пізніше.