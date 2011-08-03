Київводоканал створить «дочку», щоб витиснути з ринку ЖЕКи?

Київводоканал в серпні планує розпочати реалізацію пілотного проекту з надання послуг водопостачання та водовідведення за прямими договорами з киянами.

Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал».

В компанії інформують, що з цією метою створюють в якості експерименту дочірнє підприємство, яке заключатиме прямі договори з мешканцями багатоквартирних будинків. Як зазначається в повідомленні, мешканці столиці нерідко стикаються з проблемою неякісної води, що надходить з кранів їхніх квартир. При цьому зазвичай, усі питання, що стосуються якості питної води автоматично пов’язують з діяльністю Київводоканалу. Однак, Товариство відповідає лише за воду, яка постачається до будинку, а не безпосередньо у помешкання. Як запевняють в Київводоканалі, непоодинокі випадки, коли аналіз води перед подачею її до внутрішньобудинкових мереж свідчить про відповідність усім нормативам, у той же час показники води з крану відрізняються та не витримують вимог якості.

В компанії звертають увагу, що будинкові водопровідні мережі не знаходяться на балансі Київводоканалу. Їх правильна експлуатація та обслуговування, в тому числі періодичний ремонт та промивку, належить до компетенції районних житлового-комунальних господарств.

“Створення дочірнього підприємства Київводоканалу – це своєрідний компроміс, який дозволить задовольнити вимогу щодо прямого надання послуг з водопостачання та водовідведення мешканцям будинків та врегулювати відносини з житлово-комунальними районними організаціями. Тож, найближчим часом, в якості експерименту, зазначене дочірнє підприємство прийме на себе зобов'язання експлуатації внутрішніх мереж водопроводу та каналізації декількох будинків міста Києва, а також визнає себе виконавцем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення”, - інформують в Київводоканалі.

Це означає, що мешканці матимуть можливість укласти прямі договори з підприємством, здійснювати оплату послуг водопостачання та водовідведення окремо від квартирної платні, вирішити питання обліку та якості послуг та – що є найважливішим – чітко розуміти, хто відповідає за якість надаваних послуг.

У той же час, будинкоутримувачі (ЖБК, ОСББ, приватні ЖЕО, тощо) зможуть визначитись та налагодити відносини з єдиною сервісною службою з обслуговування внутрішніх інженерних мереж, встановлення, ремонту та повірки лічильників.

Як повідомляється, тривалість проведення пілотного проекту – від шести до дев’яти місяців. На підставі отриманих результатів фахівцями Київводоканалу буде запропоновано єдину узгоджену схему взаємовідносин між мешканцями, житлово-експлуатаційними організаціями, тепло- та водопостачальниками.

Як повідомляв УНІАН, у Київській міській державній адміністрації вже неодноразово заявляли, що після того, як кияни перейдуть на прямі договори з “Київенерго” та “Київводоканалом” якість відповідних послуг, що надаватимуть компанії, покращиться.

У квітні цього року “Київенерго” повідомила, що розпочинає «пілотний» проект з виконання функцій виконавця комунальних послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води кінцевому споживачеві. Проектом охоплено котельні за адресами "Провулок Деміївський, 3" та "Вул. Китаївська, 22", які знаходяться у Голосіївському районі. Загалом це 9 будинків, серед яких 5 житлових із близько 1 тис. мешканців, а також лікарня, школа та приватні об’єкти.

Згідно з проектом, “Київенерго” після низки заходів укладе прямі договори із мешканцями цих будинків на виконання функцій з постачання гарячої води та централізованого опалення. За результатами проведення пілотного проекту з урахуванням позитивних та негативних висновків можна буде якісно розпочати масовий перехід на виконання функцій виконавця послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання мікрорайонів у всьому Києві.